Libera: “Elezioni subito, fermiamo questa deriva, non si può far finta di niente”

“Fermiamo questa deriva, non si può far finta di niente”: così Libera che rileva - dopo "la debacle sulla Reggenza"- “il tentativo da parte del Governo – scrive - di minimizzare per poter proseguire con clientelismo e spot elettorali con i soldi dei cittadini. Il partito chiede dunque elezioni subito, "per tornare alla politica seria, con vocazione democratica, riformista, per dare una guida al Paese e definire un progetto di radicale cambiamento nei metodi di governo, nei programmi da realizzare, nella moralità della politica".