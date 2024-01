Libera-PSD-PS: ufficializzata la sinergia in vista delle elezioni, per rilanciare la piattaforma riformista

le interviste a Gerardo Giovagnoli, Matteo Ciacci e Antonio Lazzaro Volpinari

Dopo le indiscrezioni, la conferma. “Finalmente ci si ritrova tutti insieme da questa parte del tavolo”; così il Segretario di Stato Pedini Amati – oggi nei panni di esponente PSD - ha fotografato il mood della conferenza stampa: una nuova partenza, dopo i passati travagli nel campo della Sinistra. Dalibor Riccardi – Libera - ha definito il progetto riformista, progressista, socialista; “non nasce contro nessuno - ha puntualizzato – ma mira ad essere protagonista”, aprendosi alla cittadinanza. Sguardo rivolto allora alle sfide che attendono il Paese. Eva Guidi ha ricordato debito pubblico, denatalità, Stato Sociale.

Tutti concordi nell'indicare il tema chiave: la messa a terra dell'Accordo di Associazione UE. Dai vari interventi è emerso come la DC sia un interlocutore basilare; e pur senza parole esplicite la prospettiva pare essere quella di governare insieme a Via delle Scalette la transizione europeista. Possibilmente da una posizione di forza; questa – almeno – l'ambizione del nuovo raggruppamento, in attesa delle urne. Attesa una sintesi, su come definire la sinergia con il PSD; se una lista unica – come già deciso con il PS -, o un'alleanza.

Di certo alle elezioni “saremo insieme”, ha ribadito Luca Lazzari. E paiono alle spalle le tensioni sul noto emendamento congiunto Libera-DC. Non vi sono contraddizioni, ha rimarcato Iro Belluzzi. Necessario ora strutturare bene il programma, ha sottolineato dal canto suo Augusto Casali, Partito Socialista. Vedere i 3 simboli insieme è un segnale forte, ha aggiunto Lea Pedini. Posto l'accento infine sulla necessità di riavvicinare i giovani alla politica.

Nel servizio le interviste a Gerardo Giovagnoli (Segretario PSD), Matteo Ciacci (Segretario Libera) e Antonio Lazzaro Volpinari (Presidente PS)