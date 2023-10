Lunedì in Aula il decreto sull'emissione di titoli di debito pubblico

Si torna in Aula, domani in notturna, dopo la convocazione d'urgenza disposta sul finire dei lavori di venerdì scorso. Al vaglio del Consiglio Grande e Generale sarà l'ultimo provvedimento della sessione, con l'analisi del decreto delegato relativo all'emissione dei bond “interni” annuali - tasso fisso del 3,9% - per un ammontare complessivo fino a 50 milioni di euro. La prevista finestra temporale per il collocamento dei titoli di debito – consentito solo in territorio ed aperto ai risparmiatori - è fra il 3 novembre ed il 5 dicembre.

Atteso per martedì, invece, l'avvio della annunciata Campagna Anti-Inflazione. Prendono concretezza gli indirizzi assunti ad inizio mese per l'istituzione di un tavolo permanente a contrasto del caro vita. Su impulso della Segreteria Finanze, si arriverà infatti alla firma di un accordo quadro, insieme alla Segreteria Industria e Commercio, le tre Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di Categoria Osla e USC e della Grande Distribuzione Organizzata. Già dichiarati gli obiettivi: monitorare le dinamiche inflattive e, insieme, agire su un doppio binario, adottando misure di contenimento del costo della vita - dai generi alimentari e di prima necessità alle spese per utenze, mutui e affitti - ma anche incentivare i consumi interni.

Sul decreto relativo all'emissione di bond interni, critica Repubblica Futura: "Su un decreto così delicato - chiede - non si poteva prevedere un tempo congruo per la discussione? La debacle agostana sull’assestamento non è stata di minima lezione - prosegue - prepariamoci a ciò che potrebbe accadere in dicembre sul bilancio".