Mario Mauro

“Il Mondo è a un passo da una guerra globale”, avverte l'ex Ministro della Difesa; sottolineando come per certi versi sia “già iniziata”. Mario Mauro guarda allora al Titano: “Paese che ha fatto della Libertà e dell'affermazione della persona umana il centro della sua esperienza”. A suo avviso San Marino “può proporsi a tutti per trovare quelle strade che possano riconciliare e preparare il tempo di una convivenza civile”.

Ascolta l'intervista a Mario Mauro (Presidente Popolari per l'Italia)