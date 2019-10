Motus Liberi: parte da Faetano "Costruiamo il domani" del partito

"Avanti tutta!" E' Samuele Pelliccioni a portare nella sala del Castello di Faetano la proposta di Domani Motus Liberi per il Paese. È la prima serata nelle amministrazioni locali della Serenissima per il movimento che correrà con una sua lista e in coalizione con Rete alle prossime elezioni.

Si è parlato delle problematiche che investono il nostro settore economico ed imprenditoriale e di come rendere di nuovo conveniente ed interessante fare impresa a San Marino. Di una crisi da risolvere con una sorta di “business plan” per ridare ossigeno al Paese, che necessita di riforme. Senza dimenticare la collaborazione strategica con l'Italia. La forza politica punta alle risorse interne, a sfruttare le professionalità dei suoi componenti, per trovare soluzioni alle grandi priorità di San Marino.

Si replica questa sera a Borgo Maggiore.