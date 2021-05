NpR attacca RF: "AP e le sue goffaggini rancorose praticate per uscire dall'isolamento politico"

Noi per la Repubblica con una nota replica al comunicato diramato ieri da Repubblica Futura sul tema turismo, attaccando l'umorismo esibito da AP e indicando nel suo "elitarismo, malanimo e livore le uniche espressioni di cui è realmente capace”. AP, un soggetto politico – scrive NpR - “che per sopravvivere al proprio fallimento non s’è fatto scrupoli a stringere un patto con il partito simbolo del processo Mazzini e con il potere economico simbolo dell’affarismo politico”. “Le facezie di AP – continua la nota - sono goffaggini rancorose praticate con lo scopo di uscire dal proprio isolamento politico. E non fanno ridere. Né tanto meno possono essere considerate come un contributo alla riflessione. Lo sradicamento del virus – concludono - era la condizione base per riportare visitatori in territorio. E in questo il Governo ha ottenuto un ottimo risultato”.