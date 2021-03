NPR: “Attacchi risibili a Banca Centrale”

“Risibili attacchi alla governance di Banca Centrale”. E' Noi per la Repubblica ad intervenire, dopo che Repubblica Futura ha parlato di silenzi di Governo e maggioranza sulla situazione di via del Voltone ed evidenziando “una raccolta bancaria quasi dimezzata e tre assunzioni quali uniche certezze attuali”.

Noi per la Repubblica parla invece di una gestione che “a partire dalla Presidenza, sta raggiungendo risultati positivi a beneficio del sistema bancario, così come nell'azione di denuncia degli illeciti”. Parla a proposito della necessità di “far emergere responsabilità e beneficiari di concessioni di credito facili e senza garanzie che hanno lasciato alla cittadinanza un'eredità di deficit pesante, ancor più – aggiunge NPR – se questi soggetti ricoprano o abbiano ricoperto ruoli politici o pubblici”.