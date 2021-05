Npr: Ps e Noi Sammarinesi prendono le distanze dalla posizione di Psd e Md

Con una nota congiunta il Partito Socialista e Noi Sammarinesi prendono le distanze dalla nota diffusa ieri in serata a filma Npr, in risposta a Repubblica Futura. "Nella realtà - si legge - il comunicato appartiene esclusivamente a PSD/MD. Ancora una volta Noi per La Repubblica nella sua interezza non ha deliberato di prendere alcuna posizione sul tema. Nemmeno avremmo sentito alcuna necessità di difendere il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, il quale, così come il suo collega Belluzzi, non ci ha mai coinvolto nelle sue scelte politiche. Noi, seppur manifestando interesse per questi progetti, non possiamo che allinearci alle scelte della maggioranza".