Opposizioni attaccano DML: "Attaccamento alle poltrone e mancanza di dignità politica"

Dopo il botta il risposta nelle ultime fasi di Consiglio, la scorsa settimana, le opposizioni in una nota congiunta puntano il dito nuovamente su DOMANI Motus Liberi parlando "di comportamenti politici negativi che vanno stigmatizzati ed evidenziati". Libera, Rf, Rete e Gruppo Misto denotano passi falsi e incoerenze; e come Motus scarichi tutte le sue tensioni sulle opposizioni, quando in realtà - sottolineano - è la maggioranza stessa che ne delegittima le azioni.

Di qui l'accusa a DML di attaccamento alle poltrone e mancanza di dignità politica. "In attesa del ritorno dallo spazio con maggiore dignità, ci auguriamo - concludono i gruppi di opposizione - che Motus cessi di farsi mettere continuamente i piedi in testa e di rimanere in maggioranza a fingere di contare qualcosa".