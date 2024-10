OSCE PA, Mina: "Necessaria leadership forte dell'Organizzazione sulle crisi legate ai conflitti"

Nel video Oscar Mina, Capo delegazione di San Marino all'Assemblea parlamentare OSCE.

Al centro del 22° meeting autunnale OSCE, il ruolo dei Parlamenti nel rafforzamento del modello globale di pace e sicurezza della regione Europa, a quasi 50 anni dall’accordo di Helsinki. Oscar Mina, Capo delegazione di San Marino all'Assemblea parlamentare in corso a Dublino, mette l'accento sulla necessità di una “leadership forte ed efficace dell'OSCE, essenziale per affrontare le urgenti questioni dei conflitti in corso e quelli irrisolti”.

“Nel corso del mio intervento – rimarca Mina - ho ribadito come sia assolutamente imperativo dimostrare la nostra volontà politica in quanto parlamentari per garantire un'efficace funzionamento di questa organizzazione ricordando che l'Assemblea Parlamentare alla pari della Ministeriale dell'Osce è infatti implicitamente coinvolta nell'individuare le pacifiche soluzioni nelle controversie politiche, militari e umanitarie nell'ambito della regione, pur riconoscendo una competenza primaria del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per il mantenimento della pace nonché anche contribuire alla sicurezza e stabilità nella stessa regione dell'OSCE. Quindi ho potuto ribadire la necessità di rafforzare queste iniziative per edificare una pace sostenibile attraverso il dialogo, quello della diplomazia parlamentare, sia preventiva che attiva, quale unico strumento di intervento rapido e pragmatico attraverso il contributo dei rappresentati speciali regionali”.

“Garantire una risposta globale e trans-dimensionale”, dunque come fine ultimo cui tendere. “L'OSCE in questo momento di crisi – conclude il Capo delegazione per San Marino - può essere valutato in maniera molto diversa rispetto alle sue competenze effettive ma deve affrontare proprio il suo ruolo, quello della diplomazia parlamentare, in questo consesso come strumento per poter dialogare con tutti e questo rappresenta un'importanza primaria nel dialogo della cooperazione e della sicurezza per la pace”.

