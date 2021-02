Pedini Amati ai 150 anni di Roma Capitale incontra la Sindaca Raggi

C'era anche San Marino alle celebrazioni per i 150 anni della proclamazione di Roma Capitale d’Italia. Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha infatti partecipato all'evento culturale nella Sala Esedra dei Musei Capitolini. Giornata aperta dal presidente italiano Sergio Mattarella e dai presidenti di Camera e Senato. “Il mio sogno è che Roma possa trasformarsi da un retorico Capitale d’Italia alla Capitale di tutti gli italiani” ha detto la sindaca Virginia Raggi, poi è toccato a Paolo Mieli tenere una Lectio magistralis su “Roma Capitale di tutti gli italiani”, fino al rapporto delle città con l’Unione Europea.





Al termine la Raggi ha incontrato il Segretario Pedini Amati e il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, per ribadire l’amicizia della Capitale verso la Repubblica di San Marino e ipotizzando iniziative comuni nell’immediato futuro. Per la prima cittadina è stata l’occasione anche di chiedere la collaborazione del Titano in una possibile candidatura all' Expo 2030. Colloquio al termine del quale il responsabile al Turismo ha regalato alla Raggi una riproduzione dell’affresco che San Marino ha dedicato nel 1985 all’amicizia con Roma Capitale d’Italia che si trova nell'atrio di Palazzo Pubblico.