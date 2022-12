Pedini Amati e Righi spronano i colleghi di Governo: "Paese deve ripartire, 2023 anno di rilancio"

Sentiamo Federico Pedini Amati e Fabio Righi

Dal turismo agli investimenti esteri, passando per la verifica di maggioranza. E' il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati - insieme al collega all'Industria Fabio Righi – a ribadire il concetto già espresso nelle scorse ore. “Questa maggioranza va avanti se si fanno le cose”, dichiara Pedini Amati che però rassicura sulla tenuta del Governo e invita a “ripartire”. Rinviata a gennaio la decisione sul Distretto Economico Speciale.

Intanto si lavora sul fronte energetico, per una maggiore autonomia. Entra allora in gioco il fondo Aquila Capital che potrebbe supportare il Titano per realizzare una comunità energetica con le rinnovabili. Il progetto San Marino 2030 "va rilanciato”, ribadisce il Segretario all'Industria. Da Righi l'augurio che il 2023 porti “maggiore concretezza”. Prosegue l'iter per la legge sul noleggio a lungo termine, la normativa per il consumo e quella delle società benefit. Da Righi una serie di dati economici. Su tutti l'export che da settembre 2019 a settembre 2022 passa da 200 a 307 milioni, con una crescita del mercato americano e africano.

Sold out fino a gennaio il Natale delle Meraviglie, in termini di prenotazioni, sottolinea Pedini Amati che guarda a nuovi investimenti per strutture ricettive di lusso. Notizie positive sul fronte bandi europei. Dopo averne vinto uno da 190mila euro, San Marino si sarebbe aggiudicata un nuovo concorso da 330mila euro di cui la metà a fondo perduto.

Nel servizio, le interviste a Fabio Righi (segretario di Stato Industria) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)