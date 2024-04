Per i 76 anni la Dc ricorda storia, valori e rivendica il ruolo di "pilastro" nella politica

Il Pdcs guarda al futuro e si candida come forza centrale nel panorama politico sammarinese. Il 9 aprile cale il 76esimo anniversario dalla fondazione di un partito che ha attraversato tutte le stagioni storiche, dall'immediato dopoguerra a oggi. In occasione della ricorrenza, il partito di via delle Scalette riafferma il suo “ruolo di pilastro”, anche come promotore di valori e radici cristiane.

Da sempre, si legge in una nota, la Dc “pone al centro la persona, la famiglia e la comunità, affrontando le sfide contemporanee” con “interventi concreti per lo sviluppo”. Il Pdcs rivendica la capacità di leadership e di visione sia nazionale che internazionale. Poi il riferimento all'ultima legislatura in cui la Dc, si legge, “ha dimostrato l'importanza della sua presenza per la governabilità e l'efficacia dell'azione politica”, anche in chiave di integrazione europea. Per il partito è proprio la chiusura dell'Accordo di associazione la “testimonianza” del suo dinamismo nelle relazioni internazionali.

Il Pdcs ringrazia militanti e cittadini e si impegna a continuare nell'azione di “leadership, fedele ai propri valori e rispondendo alle sfide attuali” per una “San Marino ancora più giusta, solidale e prospera”.