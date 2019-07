Politica: si apre una settimana piena di confronti

Si apre una settimana intensa sul fronte politico. Martedì si riunirà, in seduta segreta, una Commissione Finanze urgente a cui parteciperanno Banca Centrale, il Commissario Straordinario del Cis Sido Bonfatti e il Consiglio di Previdenza. Sul tavolo i Fondi pensione allocati nell'istituto anche alla luce della posizione unanime della politica sulla loro salvaguardia e il destino della banca che il 21 vedrà scadere il termine della sospensione dei pagamenti. Sul fronte dei rapporti fra maggioranza e Governo probabile che le forze di Adesso.sm portino all'attenzione dell'Esecutivo le considerazioni frutto del confronto interno rispetto alla road map proposta dal Congresso di Stato. La maggioranza in questo senso chiede pragmatismo rispetto alle priorità individuate, che sono: risoluzione della crisi del Cis, gestione degli Npl, finanziamento e, in prospettiva, percorso di associazione all'Unione Europea.