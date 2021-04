Pre-report OSCE, Rondelli: "Sospetti di voto di scambio e acquisto di voti"

Nel video in collegamento Skype, il Consigliere Paolo Rondelli, membro delegazione sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare OSCE.

Pubblicato nel pomeriggio il rapporto preliminare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sul voto albanese. “Nonostante alcune ambiguità e incoerenze, il quadro giuridico costituisce una base adeguata per lo svolgimento di elezioni democratiche” - si legge – ma non mancano le criticità. "Migliora in generale il processo elettorale, - dice Paolo Rondelli, insieme a Michele Muratori in rappresentanza di San Marino nella schiera dei 125 osservatori provenienti da 32 paesi - positiva la reintroduzione del voto di preferenza, ma emergono impressioni di voto di scambio e acquisto di voti".









