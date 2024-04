Presentate 22 Istanze d'Arengo, molte arrivano dalle scuole elementari

Foto MW

Ventidue le Istanze d'Arengo presentate e balza subito all'occhio che ben otto sono richieste provenienti da alunni delle diverse scuole elementari o da loro rappresentanti.

Da Cailungo la classe quinta sollecita la realizzazione di un cavalcavia o un sottopasso per attraversare la superstrada in sicurezza; la quinta B di Serravalle chiede la riqualificazione del parco adiacente; la quinta di Acquaviva propone l'installazione in tutti i castelli di raccoglitori ecologici a ricarica, per fare la raccolta differenziata e ricevere un riconoscimento al riciclo; la quinta B di San Marino-Città chiede l'istituzione della settimana delle stelle dedicando uno spazio apposito dotato di telescopi; la quinta B di Borgo Maggiore vorrebbe che si riqualificassero gli esterni della scuola, installando anche pannelli fonoassorbenti per ridurre l'inquinamento acustico del traffico; le quinte di Falciano e Serravalle propongono la trasformazione del sito della Tanaccia in area archeologica attrezzata mentre la quinta A di Domagnano vorrebbe che si ripristinasse l'ingresso gratuito nei musei, per sammarinesi, residenti e studenti dell'Università di San Marino. Un'istanza propone la formazione obbligatoria di primo soccorso in tutte le classi quinte; un'altra punta invece all'introduzione dello spagnolo come lingua straniera opzionale alle medie e alle superiori.

Tra le istanze più curiose quella che vorrebbe la restituzione a San Marino del cranio e della mandibola di una balenottera preistorica, rinvenuti sul Titano alla fine del 19esimo secolo, ma custoditi nel Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Bologna. Un gruppo di cittadini chiede invece di intitolare la nuova rotatoria nei pressi del bivio “Croce” di Domagnano a Monsignor Luigi Negri, già vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro.

In tema di lavoro, tre le istanze provenienti dal settore artigianale: per agevolare l'inserimento lavorativo a chi non può iscriversi al collocamento; per superare il limite dei due anni delle licenze part time nell'artigianato artistico tradizionale e per estendere la solidarietà famigliare. Ma c'è anche chi chiede la sistemazione del Parco di Murata; chi invece vorrebbe rendere più fruibile la pineta di Domagnano.

Alcuni condomini, che si servono di una sola caldaia a gas comune, chiedono l'introduzione di una tariffazione equa e specifica, poiché nella situazione attuale pagano di più raggiungendo subito lo scaglione più alto di consumo. Due istanze hanno ad oggetto la carenza di loculi nei cimiteri; un gruppo di cittadini vorrebbe invece ottenere un'area in assegnazione per poter realizzare una struttura sportiva multidisciplinare. Con un'Istanza si sollecita anche la conservazione e la tutela dell'archivio radio-tv di San Marino Rtv e il trasferimento in digitale dei contenuti analogici.