Presentato il regolamento per l'emissione dei titoli pubblici da collocare sul mercato internazionale

Il Segretario di Stato Marco Gatti ha illustrato alla Commissione Finanze, in seduta segreta, il regolamento per l'emissione dei titoli di Stato da collocare sui mercati internazionali. Verrà adottato con un decreto delegato ma è possibile che la Commissione torni nuovamente a riunirsi prossimamente per esaminare la versione definitiva del testo che potrebbe essere ritoccata. In ogni caso il fatto che il regolamento sia arrivato in Commissione è il segnale che l'emissione dei titoli si avvicina. Potrebbe avvenire anche nella cosiddetta “finestra” di settembre. Con l'assestamento di Bilancio era stato previsto un indebitamento da 500 milioni ma solo una parte arriverà attraverso la collocazione dei “bond” di Stato. Potrebbe trattarsi di un'operazione da 250-300 milioni, secondo indiscrezioni filtrate nelle scorse settimane. La seduta della Commissione è proseguita in seduta pubblica con la presentazione, sempre da parte del Segretario Gatti, del programma economico 2021 e si è conclusa poco dopo le 19.30.