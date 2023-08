Proposta di Libera alla maggioranza per sbloccare lo stallo in Consiglio

Libera fa una proposta alla maggioranza e al Governo per sbloccare lo stallo in Consiglio. Il partito di opposizione chiede nuovamente al Governo di ritirare dall'assestamento di bilancio gli articoli 10 e 11 sulle residenze fiscali non domiciliate. Libera si impegna in cambio a ritirare quasi tutti i suoi emendamenti e garantire la snellezza dei lavori parlamentari. "Anziché perdere tempo e fare il muro contro muro su ciò che resta del des - hanno dichiarato i consiglieri del partito di opposizione in conferenza stampa - concentriamo gli sforzi e le energie sulla vera priorità del momento che è l'accordo di associazione con l'Unione Europea".