Ps e Psd annunciano progetto aperto

In un comunicato congiunto il Partito Socialista e il Partito dei Socialisti e dei Democratici annunciano, per i prossimi giorni, un progetto comune, aperto. Ritengono che la propulsione dell'esecutivo sia terminata e dichiarano di avere le idee molto chiare sulla politica della prossima legislatura che dovrà essere – scrivono - “ricostituente”. Il perimetro delle alleanze sarà quello della attuale opposizione e il dialogo con settori della maggioranza potrà esserci – affermano - solo con chi prenderà le distanze da chi in questi due anni e mezzo voleva solo comandare.





Il comunicato del Partito Socialista e del Partito dei Socialisti e dei Democratici