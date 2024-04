Psd: "Grossa coalizione con DC e AR oppure lista unica di centro-sinistra, Libera sciolga le riserve"

le interviste a Federico Pedini Amati e Gerardo Giovagnoli

Grossa coalizione con all'interno DC e AR oppure lista unica insieme a Libera e Partito Socialista. Il Psd mette gli alleati di fronte a una scelta: "Libera deve sciogliere le riserve”, dice Federico Pedini Amati. "Se faremo la grande coalizione insieme alla Dc lo rappresenteremo ai cittadini attraverso programmi condivisi", aggiunge, riferendosi anche al Ps. "Se così non sarà - prosegue - chiediamo a Libera di fare una lista. E' una condizione di chiarezza verso i cittadini".

Il partito rivendica, in sostanza, il proprio peso in un possibile ritorno al Governo del Paese. Ma allo stesso tempo tende la mano: torna a ribadire l'importanza di un'area di centro-sinistra unita e guarda a un futuro con Libera, oltre l'ottica elettorale. "Non la metterei dal punto di vista del litigio - chiarisce Pedini Amati - ma guardando alla condizione migliore per tutti, in due strade, per i cittadini".

Luca Lazzari ricorda le sfide importanti che ci attendono: Accordo di associazione con l'UE, gestione del debito estero, ripensamento del sistema di welfare. Sarebbe bene “pensarle – dice – più in chiave collaborativa che di contrapposizione”. L'obiettivo, ribadisce Matteo Rossi, è trovare le giuste intese, in armonia con la legge elettorale. E dice “no ai ballottini”. Il segretario del partito, Gerardo Giovagnoli, si focalizza sulle opportunità dell'avvicinamento all'Europa ed esorta a non avere timore: “Siamo alla soglia di una nuova era”.

"Non è il momento delle contrapposizioni. Non ci sono stati traumi sul finire della legislatura - afferma Giovagnoli - e non siamo in emergenza. Crediamo sia possibile ragionare anche in termini allargati con chi, nella costruzione dell'Accordo, c'è stato".

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Psd) e a Gerardo Giovagnoli (segretario Psd)