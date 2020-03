Reggenza: "Compito dell’educazione è trasmettere consapevolezza del senso di responsabilità a cui tutti siamo chiamati”

I Capitani Reggenti

La democrazia si nutre anche di date importanti e significative, di cui la storia sammarinese è estremamente ricca. Tra queste il 15 marzo, Giornata Nazionale dell'educazione alla Cittadinanza istituita, poco più di anno fa, dall'approvazione di un ordine del giorno da parte dell'intero arco consiliare. Una ricorrenza che cade a ridosso dell'elezione dei nuovi Capitani Reggenti, tra i momenti più alti della vita istituzionale e democratica del Paese e che i Capi di Stato in carica, Le Loro Eccellenze Luca Boschi e Mariella Mularoni, intendono celebrare lanciando un preciso messaggio alla cittadinanza. “La democrazia ha bisogno di cittadini attivi” - rimarcano citando Norberto Bobbio e “la nostra stessa storia – aggiungono - ci mostra che solo un popolo vigile, non distratto dalla convenienza, unito da uno stesso profondo attaccamento alla propria terra e dalla capacità di prendersi cura della propria comunità, può custodire gelosamente la propria libertà e democrazia”. Inevitabili, allora, i richiami alla situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo la Repubblica e che impone di rinunciare alle iniziative pubbliche.

La Reggenza auspica “che il ritorno alla normalità possa consentire di dare il giusto rilievo a questa ricorrenza e alla Giornata Internazionale della democrazia che si celebra il 15 settembre”. Quindi, in riferimento alla straordinarietà della contingenza, una riflessione sul “senso di responsabilità cui tutti siamo chiamati per garantire e rendere effettivi diritti essenziali, quale quello alla salute, che troppo facilmente rischiamo di dare per scontati”. “Trasmettere questa consapevolezza – affermano i Capi di Stato - è il compito primario dell’educazione. Perché è di questo senso di appartenenza che oggi abbiamo particolare bisogno”. La Reggenza si compiace, infine, delle tante iniziative promosse da cittadini e da associazioni, esprime riconoscenza per chi si trova in prima linea ad affrontare l'emergenza e vivo “apprezzamento a tutti i Sammarinesi che ci stanno mostrando concretamente – concludono - il valore della cittadinanza, quale capacità di mobilitare le migliori risorse e di far fronte comune, con la consapevolezza che, solamente insieme, la nostra comunità riuscirà a superare anche questo momento di grande difficoltà”.

