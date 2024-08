Renato Brunetta visita il Titano: insieme per una Repubblica più tecnologica, partendo dalla PA

Verso nuovi progetti di collaborazione tra San Marino e Italia sul fronte dell'innovazione tecnologica, soprattutto nella pubblica amministrazione. E' uno dei temi principali della visita sul Titano di Renato Brunetta, presidente del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Già ministro della Repubblica italiana e parlamentare, anche in sede europea, Brunetta è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. In Aula il presidente del Cnel ha ricordato le emozioni vissute quando, nel 2011, fu oratore ufficiale della Cerimonia di insediamento della Reggenza. Un lungo legame d'amicizia quello tra Brunetta e San Marino, dimostrato anche nei momenti più difficili del passato, ha sottolineato il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi. Nel corso della giornata la visita ad alcuni dei principali musei sammarinesi.

Nel video le interviste a Renato Brunetta (presidente Cnel) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Interni)