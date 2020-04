Repubblica Futura rilancia il progetto-Paese: "L'unica cosa che non possiamo permetterci è l'immobilismo"

Torna sulla questione liquidità anche Repubblica Futura: “il grido d'allarme lanciato dagli imprenditori dev'essere ascoltato e a loro, come a tutta la popolazione, va data una risposta precisa di quale sia il progetto-paese che si vorrà realizzare e di quali saranno gli strumenti per farlo”. Finanziamenti e linee di liquidità per importi significativi, le priorità cui puntare, sfruttando i vari canali politici e diplomatici, “per consentire – rimarcano - alle tante attività che si sono fermate per la pandemia di non fermarsi per sempre”. L’unica cosa che non possiamo permetterci oggi – conclude Rf - è l’immobilismo o, ancor peggio, scelte non coraggiose e ricerca di scorciatoie ragionieristiche pressoché inutili”.