Rete: Carisp inverte la rotta, dal 2022 farà risparmiare 30 Mln

“Dal prossimo anno Carisp farà risparmiare 30 milioni di euro allo Stato”. Così Rete, che ricorda l'eredità di una perdita strutturale di circa 18 milioni di euro annui a cui vanno aggiunte, annualmente, le spalmature per il buco del 5ter. 22 milioni nel 2020, – scrive - per un totale in uscita di 40 milioni. Plaude quindi all’ultima Finanziaria, con lo Stato che ha sostituito l'attivo infruttifero di oltre 450 milioni con un titolo irredimibile di pari valore.





“Cassa di Risparmio – spiega Rete - potrà utilizzare questo titolo come sottostante ad operazioni di Pronti Contro Termine o come volano per produrre reddito. Il risultato sarà un bilancio vicino al pareggio. Una decisa inversione di rotta – conclude - considerato che fino a poco tempo fa il gruppo legato a Confuorti lavorava per svalutare Carisp”.