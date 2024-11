Rete su ICEE: "Abbiamo dati scarsi sulla reale entità dei patrimoni"

Rete lo aveva già definito un "possibile monumento all'iniquità". Stiamo parlando dell'ICEE, l'Indicatore della Condizione Economica Equivalente attualmente fermo in un decreto. Il Movimento ne ha parlato oggi i con i sindacati spiegando gli emendamenti proposti. L'indicazione, condivisa da tutto il tavolo, è che la situazione reddituale personale o famigliare vada integrata con quella patrimoniale.

"Diversi segretari di Stato hanno iniziato a dire che la norma sull' IGR fa acqua e abbiamo scarsità di informazioni di dati che aiutino a capire l'entità dei patrimoni e tutto questo genera una norma che rischia di essere iniqua" commenta Gian Luigi Macina, Rete. Implementare lo scambio di informazioni tra i paesi su immobili posseduti all'estero, partecipazioni societarie e trust i principali correttivi.

"Questo decreto si fonda su dei dati che sono palesemente non corretti quindi occorre fare maggiori controlli. Occorre fare emergere quelle che sono le reali capacità reddituali e anche patrimoniali delle persone" continua Milena Frulli, Segretaria CDLS.

"Non ridurre la spesa ma riequilibrala" è questo il messaggio del governo sul provvedimento. "La spesa per provvidenze che sono legate al reddito o interventi che sono in parte legati a reddito e in parte no ammonta a 37 milioni - spiega Enzo Merlini, Segretario CSDL - ovvero il 2% del Pil e il 10% del bilancio dello Stato netto. Se l’obiettivo era distribuire le risorse, e noi lo condividiamo, ci sono ampi margini di miglioramento rispetto al sistema attuale basato solo sul reddito che non è un sistema oggettivo".

"Non è questo lo strumento per fare accertamenti a 360 gradi e i conti correnti bancari devono avere un accesso solo per chi chiede aiuto utilizzando lo strumento dell'ICEE. Differentemente non si possono mettere i conti correnti bancari a visione totale" ha concluso Francesca Busignani, Segretaria USL.

Nel video le interviste a Gian Luigi Macina, Rete, Milena Frulli, Segretaria CDLS, Enzo Merlini, Segretario CSDL, Francesca Busignani, Segretaria USL.