RF guarda ai numeri della prossima seduta: "Convocazione illegittima". E scrive alla Reggenza

Repubblica Futura interviene sul Consiglio Giudiziario Plenario previsto per mercoledì e giovedì prossimi. La ritengono una "convocazione illegittima" poiché “violerebbe la legge 1/2020 tanto voluta dall'attuale maggioranza”, e che prevede la presenza di magistrati e membri politici con diritto di voto sempre in egual numero. Proporzione che in questo caso e "per effetto delle recenti decisioni assunte dai membri di maggioranza – fa notare RF –, non viene rispettata, contando 10 membri togati convocati a fronte di 11 politici ovvero i membri della Commissione Affari di Giustizia ed il Segretario di Stato Ugolini". Una situazione che RF ha già portato all'attenzione anche della Reggenza con una lettera. “Vista la rilevanza dei temi in discussione – aggiungono - non può sussistere nemmeno il dubbio che le decisioni da prendere siano inficiate alla radice dall'errata convocazione dell’organismo che le adotterà. Sarebbe davvero spiacevole – conclude RF - dover nuovamente applicare la legge di interpretazione autentica, magari per un provvedimento di autotutela”.