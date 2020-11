Righi al Tg San Marino: "In arrivo correttivi minimali. Non sarà lockdown"

Governo al lavoro sul Decreto anti-covid in arrivo nelle prossime ore. Confronto anche in maggioranza sugli interventi da adottare. Spazieranno dalle attività di ristorazione allo sport. Il Segretario all'Industria Fabio Righi, ospite nel tg, ribadisce che “non ci sarà lockdown” ma correttivi “minimali” nelle attività economiche. Si guarda alla scuola, con valutazioni su una sua riorganizzazione in termine di orari. Si appella ai cittadini, “una mano la chiediamo a tutti”. E in vista del Natale chiede di evitare cenoni in ambito privato. Annuncia inoltre future misure a sostegno dei settori più colpiti.





Nel video l'estratto dell'intervista al Segretario Righi in diretta al Tg San Marino