San Marino alla Conferenza dei Piccoli Stati d'Europa per rafforzare i legami internazionali

San Marino in Montenegro alla 14° Conferenza dei Presidenti dei Piccoli Stati d'Europa. Presenti Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione) e Michele Muratori. Due sono i temi principali in discussione: innovazione e modernizzazione dei Parlamenti, sfide e vantaggi per i Piccoli Stati; ruolo dei Parlamenti nelle sfide dell’ecologia moderna. Con l’obiettivo di rafforzare i legami già esistenti, favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze, creando così una rete di relazioni che consenta ai Piccoli Stati di ricercare forme valide di collaborazione e di elaborare posizioni condivise, per un contributo efficace nel contesto internazionale.

La delegazione sammarinese è stata accolta dal Presidente del Parlamento Montenegrino Aleksa Bečić.