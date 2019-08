San Marino fuori dalla black list dell'Agenzia delle entrate del Brasile

Il Titano esce dalla black list dell'Agenzie delle entrate del Brasile. Lo rende noto la Segreteria di Stato agli Esteri. Secondo il segretario Nicola Renzi questo è "l'ennesimo riconoscimento dei progressi nel campo della trasparenza e dello scambio di informazioni” che “favorirà lo sviluppo commerciale tra i due Paesi, creando nuove opportunità per le nostre imprese”. Si tratta di una decisione legata all'allineamento di San Marino ai "migliori parametri internazionali" proprio sul fronte della trasparenza e dello scambio di informazioni, insieme alla presenza di un sistema fiscale non distorsivo. La Segreteria di Stato si sofferma poi sul supporto offerto dai rappresentanti diplomatici dei due Paesi per arrivare a questo risultato.