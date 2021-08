Segretario Beccari: 'Un mese per trovare una soluzione condivisa con Governo e autorità sanitarie sammarinesi'

Luca Beccari

Il Segretario di Stato Luca Beccari interviene nel Tg San Marino sulle dichiarazioni del ministro Di Maio: "Sostanzialmente le cose non sono cambiate dal 10 agosto con l'uscita della deroga nel decreto italiano. Abbiamo poco più di un mese per trovare con l'Italia una soluzione condivisa, ha detto il Segretario agli Esteri, mi è stato assicurato che la circolare ministeriale su vaccinazioni e green pass sarà concordata e condivisa con il Governo e le autorità sanitarie sammarinesi".









"Proprio perché ad agosto entravano in vigore le misure restrittive, ha ricordato nel Tg, è stata concessa una deroga da parte delle autorità italiane, che serve per trovare soluzioni tecniche per risolvere il problema. Significa che apre un ventaglio di opzioni: dal riconoscimento del vaccino Sputnik, al cambiamento delle regole sul Green pass fino a quello che succederà nel dibattito scientifico sul tema delle terze dosi. Qualora si avvii un discorso sulle terze dosi, ha concluso Beccari, si potrà anche considerare questa eventualità con vaccini diversi". Ma il responsabile di politica estera ribadisce che nessuno è obbligato a vaccinarsi.

Il Segretario agli Esteri ha poi risposto sul tema delle frequenze televisive "Siamo alle battute finali sull'accordo in materia radiotelevisiva. Per Rtv si aprirà l'opportunità di trasmettere sul territorio nazionale italiano, e questa è una grossa sfida"