Segretario Pedini Amati replica a Federalberghi: "Faremo quello che responsabilmente riterremo opportuno a tutela della salute dei cittadini”

Immediata la replica del Segretario di Stato per il Turismo a Federalberghi: “Qui non si sta giocando, richiamo tutti alla responsabilità e ad abbassare i toni. Questi slanci non fanno bene a nessuno, e avvertiamo chiaramente la drammaticità della situazione del settore alberghiero e tour operator. Faremo quello che responsabilmente riterremo opportuno a tutela della salute dei cittadini. Ricordo - aggiunge - che Federalberghi non è riconosciuta per la legge sulla rappresentatività, fa capo a Usot e vorrei quindi capire a quale titolo parla, e se anche a nome dell'associazione”.