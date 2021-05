Segreteria Territorio: “Riorganizzazione in linea con il Piano Energetico Nazionale”

Sulla riorganizzazione degli incentivi energetici, arrivano le precisazioni della Segreteria di Stato per il Territorio. “Le modifiche normative introdotte con il DD 83/2021 – riporta una nota – sono innanzitutto in linea con il Piano Energetico Nazionale: volte – viene puntualizzato - non solo al ripristino della monofase, ma incentrate sull’aumento dell’importo detraibile, calibrando quindi l'incentivo a favore del cittadino che effettua l'intervento”. Il decreto – dettaglia - seguendo proprio le linee guida del PEN 3 riorganizza gli incentivi per la riqualificazione energetica, trasformandoli progressivamente da crediti a fondo perduto a sistema di detrazioni fiscali, seguendo le linee guida adottate in tutti gli Stati dell’Eurozona. Verranno comunque mantenuti una parte di incentivi a fondo perduto per interventi di efficientamento energetico, diminuendo progressivamente gli importi massimi incentivabili. Per tale motivo i contributi a fondo perduto saranno dedicati esclusivamente alle persone fisiche che non riescono ad accedere agli altri incentivi. “Comprendo le osservazioni mosse dalle Associazioni di Categoria a tutela delle imprese – afferma il Segretario di Stato al Territorio e all’Ambiente, Stefano Canti - e comunico sin d'ora la mia disponibilità ad un confronto al fine di giungere ad un emendamento condiviso che possa salvaguardare il periodo temporale transitorio dei lavori in corso e dei preventivi già emessi. Anche questo intervento, pertanto, è volto ad incentivare politiche di sostenibilità ambientale e la green economy”.