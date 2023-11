Settore auto, monito di Rete: "Finché non arriva segnalazione dell'Italia, qui quasi tutti zitti"

Sul fronte politico nuove richieste di chiarimenti sul settore auto. Rete interviene spiegando di aver depositato un'interpellanza e fornisce una serie di numeri. Dai 2.390 veicoli immatricolati in Italia e provenienti da San Marino nel 2018, scrive, si è passati agli 8.817 nel 2022. Comparto, scrive il movimento, "sotto il mirino di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate". "Finché non arriva una segnalazione dell'Italia - sottolinea Rete - sul Titano quasi tutti zitti".

In merito alla vigilanza delle attività economiche, la forza politica rivendica l'impegno in sede parlamentare per fare aumentare i controlli e contro il prestanomato. E mette in guardia sulla comparsa di possibili reati come associazione a delinquere, anche di stampo mafioso, e riciclaggio.