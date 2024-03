Società civile protagonista della Conferenza programmatica di Repubblica Futura

Nel servizio l'intervista a Sara Conti, Repubblica Futura

Repubblica Futura si rivolge, soprattutto, alla società civile con la conferenza programmatica di sabato prossimo alla sala Montelupo di Domagnano, in un'ottica di democrazia partecipativa. "Abbiamo deciso - dichiara Sara Conti, in conferenza stampa con Mara Valentini e Nicola Selva - di dare largo spazio a cittadini, associazioni di volontariato, comitati civici, anziché lasciar parlare, come si fa solitamente, i politici. E quindi vorremmo sentire l'opinione su certi temi e quale può essere lo spunto di riflessione da un punto di vista diverso, che è quello della gente".

In programma anche un focus sull'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, in una tavola rotonda a cui prenderanno parte i quattro Segretari di Stato agli Affari Esteri che hanno avuto parte attiva nei negoziati. Sullo sfondo la proposta politica di RF con gli otto punti della campagna social partita a novembre su macrotemi come la riduzione del debito pubblico, il rilancio del turismo, l'autonomia energetica, la sanità, lo stato sociale, le riforme istituzionali, inclusa l'introduzione della figura di un premier a capo del Governo. Ospiti della conferenza programmatica di RF, gli onorevoli Ettore Rosato – vice segretario di Azione – e, collegato da remoto, Luigi Marattin di Italia Viva.