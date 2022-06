Sostenibilità e innovazione: il Segretario Righi presenta il 'sistema Paese' a Eureka

Il collegamento con Fabio Righi

Eureka, la più grande rete pubblica al mondo per la cooperazione internazionale in materia di Ricerca e Sviluppo, presente in 45 Paesi. Anche San Marino con il Segretario Fabio Righi, intervenuto alla 28° Conferenza Ministeriale, richiama le sfide legate alla sostenibilità e all'innovazione che attendono il mondo. “Siamo in un momento di trasformazione”.

"E' stata l'occasione - riferisce il Segretario Righi - per presentare il sistema Paese e le ambizioni di sviluppo economico soprattutto in questi settori che il Paese ha per i prossimi anni e quindi presentare anche l'opportunità di collaborare con la Repubblica di San Marino che, come abbiamo sempre detto, può diventare un hub tecnologico per l'individuazione delle migliori soluzioni nell'applicazione concreta di queste linee di sviluppo nel contesto imprenditoriale del nostro paese per avere poi una posizione interessante in un contesto internazionale che oggi è in evoluzione".

Occasione propizia per incrementare anche le relazioni: con la ministra montenegrina Biljana Scepanovic gettate le basi per il rinnovo del Memorandum di intesa sulla collaborazione scientifica e tecnologica; con il Regno Unito si è parlato di innovazione e space economy; mentre con il Portogallo dialogo aperto su nuove prospettive di collaborazione.

Il Segretario ha portato come esempio l'importante collaborazione con il gruppo Amazon Web Services da cui derivano iniziative volte a sostenere le strategie complessive di governo e di sostenibilità aziendale specificando come la tecnologia cloud è uno degli elementi fondamentali per il recupero di efficienza dell'IT e garantire un’organizzazione più green dei data centre. Oltre alla imminente presentazione da parte della Segreteria della normativa in materia di Benefit Corporation legata ad un sistema premiale del rating di sostenibilità ed innovazione che può portare quante più realtà a intraprendere la strada della trasformazione digitale ed ecosostenibile.



Guarda l'intervista del Segretario di Stato per l'Industria, Fabio Righi