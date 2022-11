"Strade Sicure": è accordo per 'Fase2' tra Segreteria Territorio e Politecnico Milano

Sottoscritto a Milano l'accordo tra Segreteria di Stato per l’Ambiente e Politecnico per la Fase2 del progetto “Strade Sicure”. L’Università si occuperà della stesura di un quadro normativo sugli elementi costitutivi delle strade con l’obbiettivo di migliorare la sicurezza stradale e le tecniche di manutenzione delle pavimentazioni stradali della Repubblica di San Marino. "La collaborazione con il Politecnico - ha detto il segretario Stefano Canti - permetterà di fissare le regole all’interno di un quadro normativo sull’utilizzo e l’impiego di materiali di recupero nella pavimentazione stradale nel rispetto dell’ambiente. Normative che tutte le imprese del settore saranno chiamate a rispettare per evitare squilibri o distorsioni”.

Step successivo, la “Fase 3” ha individuato alcuni interventi definiti prioritari di messa in sicurezza della rete viaria interna tra cui: la realizzazione della rotonda sperimentale in corrispondenza dell’intersezione stradale di Via 28 luglio, Via dei Boschetti e Via Cà dei Lunghi a Borgo Maggiore; la realizzazione della rotonda sperimentale in corrispondenza dell'incrocio di Via 25 Marzo con Strada Ottava Gualdaria, a Domagnano e la messa in sicurezza del tratto della superstrada dal Confine di Stato fino al Ritrovo dei lavoratori di Dogana, intervento, questo già ultimato.