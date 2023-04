Strasburgo: via libera del CoE al report su San Marino. Feedback positivi in Assemblea Parlamentare

Nel video l'intervento di Marco Nicolini, Capo Delegazione Consiliare di San Marino presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

Un incoraggiamento a proseguire sul percorso intrapreso da San Marino. Mostrando interesse per le sue peculiarità, e quella che da una parlamentare è stata definita “resilienza democratica”. Soddisfatto il Capo Delegazione, per i feedback dell'Assemblea di Strasburgo: chiamata ad esprimersi sul monitoraggio svolto sul Titano. Questa mattina il rapporto letto dal rapporteur Andrej Hunko “ha fatto sì – sottolinea Marco Nicolini - che ci fossero praticamente solo elogi verso San Marino”; “non è un Paese critico da questo punto di vista”, ma “esemplare”. In avvio di intervento Nicolini aveva espresso gratitudine, agli autori del report. Lo stesso Hunko ha definito la visita in Repubblica di grande ispirazione. All'epoca erano state evidenziate anche alcune criticità; in un qualche modo connaturate alla condizione di micro-Stato. Come il tema dei potenziali conflitti d'interesse, o la decretazione eccessiva. Specie su questi aspetti si è soffermata oggi la principale agenzia di stampa italiana. Inevitabile siano le vulnerabilità a fare notizia. Nicolini ricorda però il quadro quadro d'insieme stilato dal Consiglio d'Europa; fatto di un “95% di cose ottime”, sottolinea. E invita a concentrarsi; per risolvere anche il 5% rimanente. Rapporto comunque eccellente, rimarca il Capo Delegazione. Lo ha detto anche il Presidente del Comitato di monitoraggio Piero Fassino – aggiunge -, che “si è complimentato con noi”. Fra gli interventi anche quello di Marika Montemaggi, che ha ribadito la volontà del Paese di percorrere la strada del rispetto dei valori democratici e della trasparenza; sottolineando come i contenuti del rapporto – e le vulnerabilità indicate - debbano stimolare il dibattito politico interno. Al termine del dibattito – svoltosi nella sede temporanea dell'Eurocamera - il voto, e l'adozione del documento. Conclusi oggi i lavori della sessione.

Nel video l'intervento di Marco Nicolini, Capo Delegazione Consiliare di San Marino presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa