Tensioni in Medio Oriente, Beccari: "Priorità è cessate il fuoco. Evitare escalation a tutti i costi"

Dopo l'uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyèh, arriva il monito ad evitare l'escalation dei conflitti anche da San Marino.

"Allargare il conflitto palestinese ad altri Paesi - commenta il Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari - rischia di rimettere in moto vecchie tensioni e portare la guerra su un altro piano. Per questo tutti gli Stati occidentali, compresa San Marino, invitano a evitare azioni che portino a un'escalation. Noi svolgeremo sempre il nostro ruolo nelle sedi internazionali per difendere i principi in cui crediamo: il rispetto del diritto internazionale, della vita umana e delle libertà fondamentali per noi sono imprescindibili".

"Immagino sarà un tema dibattuto anche in questa sessione del Consiglio Grande e Generale - continua Beccari - perché c'è un disegno di legge specifico. Al di là di questo, la priorità in questo momento è il cessate il fuoco".

Nel video l'intervista al Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari