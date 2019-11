Think Tank: Andrea Zafferani e Rossano Ercolani entrano, da indipendenti, nella lista di candidati di RF

Sentiamo Rossano Ercolani e Andrea Zafferani

Andrea Zafferani e Rossano Ercolani, aderenti al neonato Think Tank liberale, annunciano la loro candidatura come indipendenti nella lista di Repubblica Futura, per le elezioni politiche dell'8 dicembre. La decisione, già nell'aria da diversi giorni, è stata comunicata ufficialmente in mattinata alla stampa. “Una scelta di campo – spiegano – dettata da un approccio, quello di RF, più simile al nostro rispetto ai grandi temi da sostenere, nel programma di Governo, fatto di idee forti, serie, divisive ma necessarie”. "La condivisione a tutti i costi, lo abbiamo visto in questi anni, è la ricetta del non-fare”– scandisce l'attuale Segretario di Stato all'Industria e al Lavoro, fuoriuscito dal Movimento Civico10. Una stoccata rivolta soprattutto al sindacato, accusato di “fare blocco rispetto ad ogni cambiamento, senza che seguano proposte”.

Think Tank punta ad affermare, in particolare, un'idea pro-impresa a tutti i livelli; creare i presupposti per una Pubblica Amministrazione più efficiente, sburocratizzata, regolata da un sistema premiante; grande importanza al rilancio del settore turistico.

“Ci mettiamo in gioco per tentare di portare queste idee in Consiglio” – dicono. Tuttavia, “Think Tank – sottolineano - non è un partito, e non lo sarà mai, ma resta un contenitore di sensibilizzazione culturale che andrà avanti”.

Intanto, Andrea Zafferani risponde alle critiche di coloro che lo accusano di essere tornato a casa, “succube di Ap”.

Guarda le interviste a Rossano Ercolani e Andrea Zafferani.