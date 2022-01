Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari: la Segreteria agli esteri ricorda il primo anniversario

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ad un anno dall’entrata in vigore del Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari, intende rimarcare il significativo anniversario. San Marino è stato fra i primi 50 Stati che ne hanno consentito l'entrata in vigore. Il Trattato include una serie completa di divieti inerenti lo sviluppo, la sperimentazione, la produzione, il possesso e l'utilizzo o la minaccia di utilizzo di armi nucleari oltre all'obbligo di fornire un'assistenza adeguata alle persone colpite dall'uso o dalla sperimentazione di armi nucleari. Firmando e ratificando il Trattato, la Repubblica di San Marino ha voluto inviare un chiaro messaggio: qualsiasi uso o minaccia d’uso di armi nucleari è una violazione del diritto internazionale umanitario, nonché del diritto ambientale e dei diritti umani.