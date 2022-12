Verifica, Pedini Amati: “Necessaria. Non c'è solo il DES. C'è un settore economico da ridisegnare”

Nel servizio l'intervista al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati

Il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati interviene in Aula per ribadire come, la verifica di maggioranza, ipotizzata alcune settimane fa, sia divenuta oggi necessaria, per fissare linee di sviluppo: “Siamo al giro di boa, dobbiamo partire con gli investimenti. No alla crisi di Governo, ma chiarezza e impegno su tutti i settori, non solo alcuni”.

“Non lo dico io, lo ho detto il Segretario Gatti, già a novembre. Ci deve essere una verifica di maggioranza per parlare del rinnovato debito che dobbiamo predisporre, da gennaio in avanti, poi c'è una fase in cui dovremo programmare l'anno in corso. Non l'ho lanciata io. È una verifica che aspettiamo da tempo, in diversi, diversi partiti. Mi aspetto che non ci solo il DES, ma ci siano infrastrutture, un rilancio del settore turistico, qualche incentivo per le strutture alberghiere del territorio. Non c'è solo la riforma del lavoro o la riforma previdenziale, non c'è solo il DES. C'è un settore economico da ridisegnare”

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati