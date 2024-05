Artemas e "I Like The Way You Kiss Me"

Classe 1999, per metà inglese e per metà cipriota, Artemas, artista che sta collezionando numeri incredibili, arriva con un nuovo singolo, “I Like The Way You Kiss Me”, un pezzo elettro-pop con influenze anni ’80 caratterizzato da sintetizzatori e dalla ricerca di un sound retro-futuristico.

Una relazione travagliata, in cui la passione, il sesso, ha un ruolo centrale, è quello di cui racconta in questo brano attraverso la sua voce.









Voce che in alcuni passaggi sembra appartenere ad una donna, ma che in realtà è semplicemente stata pitchata, cioè alterata al computer, proprio come nella precedente hit If U Think I’m Pretty , pezzo che ha raggiunto i 150 milioni di stream in meno di cinque mesi.

Al nuovo singolo toccherà la stessa sorte? Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, siamo pronti a scommettere di si.