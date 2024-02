Il 2023 è stato un anno di svolta per Benson Boone. MTV lo ha nominato Global PUSH Artist di ottobre, mentre il suo EP PULSE ha generato decine di milioni di stream con brani come "What Was", "Little Runaway" e "Sugar Sweet". È partito per un tour tutto esaurito nel Nord America e in Europa, prima di chiudere l'anno con l'uscita del suo emozionante singolo "To Love Someone".









"'Beautiful Things” apre il capitolo 2024 per Benson Boone, a Giugno tornerà a trovarci in Europa con un tour che però non toccherà l'italia (per il momento).

Successivamente il cantautore farà tappa anche in Nuova Zelanda e in Australia..