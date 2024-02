Il Kite di Benjamin Ingrosso

Con oltre 850 milioni di stream globali, una collezione impressionante di certificazioni (17 singoli Oro e 15 Platino), 3 album al #1 delle classifiche di cui uno giunto nella Top 10 Spotify Global Debut Chart, la nuova popstar arriva dalla Svezia e si chiama BENJAMIN INGROSSO.

Attore, modello, songwriter, influencer e conduttore TV, ma soprattutto carismatico performer dallo stile musicale eclettico tanto da essere spesso paragonato ad icone come Bruno Mars e George Michael.









Dopo essere stato eletto "Artista dell'Anno" ai Grammy Awards Svedesi ed aver ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, BENJAMIN INGROSSO pubblica un nuovo trascinante singolo.

“KITE”, questo il titolo è un concentrato di good vibes, un pezzo pop energico e decisamente radiofonico.

Ingrosso, in seguito al successo del tour estivo che ha visto partecipare oltre 100.000 fan, è atteso in Italia per il Better Days Tour 2024,che farà tappa a Milano il 17 Aprile.