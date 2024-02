Emma, una vita in Apnea

Scritto da lei insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), “Apnea” è il brano che Emma ha scelto per il suo ritorno a Sanremo, scelta sulla quale sembra non aver avuto il minimo dubbio.

Un 14esimo posto per lei, metà della classifica dunque, ma sicuramente il suo sarà uno dei brani più trasmessi come spesso accade.

Queste le parole della stessa Emma nel raccontarlo: “È una canzone che parla di quelle farfalle nello stomaco che ti fanno perdere un po’ il respiro. Parla dell’innamoramento. Aggiunge inoltre:” A me, personalmente, “Apnea” ha dato sempre questa sensazione di leggerezza sana. Me la metto a palla in camera, ballo davanti allo specchio ed esco felice”.