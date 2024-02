Una dedica e una delle più belle canzoni d'amore di tutti i tempi, "When You Say Nothing At All" di Ronan Keating. Colonna sonora del film Notting Hill, affronta il tema del silenzio e ci fa notare quanto siano, a volte, inutili le parole di fronte a gesti capaci di esprimere in maniera profonda i propri sentimenti...

Per saperne di più, ascolta il nostro reloaded!

Ronan Keating - When You Say Nothing At All