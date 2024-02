"Yes, And..." Ariana Grande

A distanza di quattro anni dall'ultimo album, una delle reginette del pop internazionale, torna con un nuovo singolo.

“Yes, And..”, questo il tiolo, è il brano con cui Arian Grande artista multi-platino, vincitrice di un Grammy Award, torna a coccolare il suo pubblico, pervaso da un'ondata di entusiasmo e curiosità già dall'annuncio dato dalla cantante a mezzo social, vista la lunga pausa vissuta dall' artista.









Nell’estate 2023, per celebrare il decimo anniversario dall’uscita del suo album d’esordio, aveva infatti pubblicato l’edizione speciale, “Yours Truly (Tenth Anniversary Edition)”, ma questo pezzo è il primo lavoro inedito dai tempi di “Position”, che le valse il disco d'oro.

La canzone è un inno all' empowerment femminile, una dedica alle donne che sono costantemente vittime di pregiudizi, come lo è stata lei stessa in passato, oltre che una sorta di decida a Madonna e alla sua "Material Girl" di cui, in qualche modo, riprende appunto il significato