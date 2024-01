Il lato "Selfish" di Justin Timberlake

Grande ritorno quello di Justin Timberlake. Dopo la parentesi con gli Nsync, ora un nuovo singolo da solista ad anticipare il nuovo album, “Everything I Thought it Was”che sarà in uscita il 15 Marzo , a distanza di ben sei anni dal precedente.

Il titolo lascia presagire un lavoro autobiografico. Idea rafforzata anche dal brano dal singolo di cui sopra, “Selfish”.









Ad accompagnare il pezzo, anche il video, diretto da Bradley J. Calder, noto per aver collaborato con numerosi altri artisti di rilievo, che nasce con l'idea di aprire una vera e propria finestra sul mondo interiore di Timberlake, a smarrire quasi il confine tra performance e realtà, tra personaggio e persona. Un ritratto onesto di Justin come artista e come individuo, dunque, senza filtri, senza artifici di sorta.

Con l'inconfondibile stile pop che contraddistingue ogni suo lavoro, compreso questo suo ultimo progetto discografico, Timberlake si dichiara così pronto ad aprire una nuova fase della sua carriera musicale e a conquistare nuovamente i suoi fans.