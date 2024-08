Birds of a feather è il nuovo singolo di Billie Eilish

Billie Eilish torna in una nuova veste. Birds of a feather, canzone pubblicata il 17 maggio 2024, è la quarta traccia del suo terzo album in studio.

Dal Los Angeles Time è stata descritta come neo new-wave, poiché l’atmosfera musicale richiama i suoni pop degli anni ’90, con un tocco di malinconia e ossessione.

Il titolo deriva dal proverbio inglese birds of a feather flock together, un equivalente del nostro Dio li fa e poi li accoppia, usato per esprimere come due persone con tratti e interessi simili gravitino l’una attorno all’altra.

Il significato della canzone Birds of a Feather di Billie Eilish è incentrato su un amore che vorrebbe durasse per sempre, anche dopo la morte.

Il legame con la persona di cui parla rimane saldo, specialmente quando le cose diventano difficili e la mente della persona amata è occupata da stupide ragioni per non viversi appieno.

Per l'esecuzione di questo brano Billie ha utilizzato un registro canoro più alto del solito.