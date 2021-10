Birretta in un bar di periferia...nessuno riconosce Mick Jagger

Chiariamo subito che non siamo di fronte ad una fake-news . Se sei il front man di una delle band rock più famose al mondo devi mettere in conto che anche sorseggiare una bionda in santa pace, in un locale, può rappresentare un'impresa quasi impossibile. Al Thirsty Beaver Saloon, un baretto che si trova a Charlotte nella Carolina del Nord sedicesima città più popolosa degli Stati Uniti d'America, è successo....Entra Mick Jagger chiede una birra e se la beve nella più totale indifferenza da parte degli altri avventori del locale. Il fatto risale a poco tempo fa, I Rolling Stones devono esibirsi al Bank of America Stadium e al Thirsty Beaver vi erano clienti con in mano i biglietti del concerto. Nemmeno lo staff del locale immaginava che proprio il cantante 78enne era all'interno del saloon a gustarsi in tutta tranquillità una bella birra.

E come lo hanno scoperto? Ma grazie ai social naturalmente. Lo stesso Jagger ha postato una foto, sul suo Twitter, che lo ritrae fuori dal locale mentre si gusta la sua bionda avuta pochi istanti prima dalle mani del titolare del Thirsty Beaver Saloon, nella foto infatti si vedono persone alla sua destra con i biglietti del concerto, ma non si accorgono di chi c'è a pochi centimetri da loro.....pazzesco! E' stato il co-proprietario del Thirsty Beaver, Brian Wilson ad accorgersi per primo che Mick Jagger è passato dal suo locale e per di più... inosservato.



Mick Jagger e la sua band hanno poi condiviso sui social alcuni estratti video del concerto pubblicando l’inedito "Troubles a' comin", nella versione rimasterizzata di “Tattoo you” - al Bank of America Stadium, parte del loro “No filter tour”.